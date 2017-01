Plainville Senior Bowling results for Jan. 16 were as follows:

Top Female Bowler for the Week–Bernice St Jean-163, Mary Oakles-163

Top Male Bowler for the Week— Al Deshaies-204, Carter Casida-189

Ham Bone Club

Al Deshaies

Turkey Club

Al Deshaies

Carter Casida

John Kirch

Split Club

John Kirch

Joe Terzini-2

Mary Oakes

Bob Cewe

Sara Cameron-2

Tom Loiselle

Paul Biscoe

Richard Bushey

Paul Bell

Frank Robinson

Marie Cyr-2

Mary Ann Fredrickson

Helen Rosethal

Nellie Talbot

200 Club

Al Deshaies-204