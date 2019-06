Plainville High School officials announce the Class of 2019

Plainville school officials announced the list of 185 graduating students from Plainville High School’s Class of 2019:

Kanyon Lawrence Adams; Alzahraa Alhameedawi; John Christofer Allen; Sebastian Andres Anton; Natalie Anna Anusz; and Lia Adrienne Coronado Arroyo.

Jason Tyler Badorek; Caitlin Morgan Barker; Meagan Leigh Barrette; Ian Jacob Bartley; Tanairy Marie Barton; Kara Rose Beloin; Monique Janel Benbow; Olympia Tiffany Bielawski; Peter Mark Bienasz; Natalia Boltromiejuk; Travis Cordan Boone; Avalon Grace Borra; Melanie Nicole Boucher; Giavanna Marie Brunelle; Kayla Anne Buckley; and Matthew William Burnes.

Robert Charles Calder; Brady Joseph Callahan; Juan Ramon Camacho Gonzalez; Joseph Ezio Capozzi; McKenzie Autumn Casale; Jenna Maria Cavallo; Coby Spencer-Mattingly Chambrello; Francesca Reed Chambrello; Brianna Lynn Chapman; Victoria Marie Cogles; Victoria Lynn Corriveau; Gavin Cote; Jeydon Jaxon Crane; and Abigail Justyna Czerepuszko

Mackenzie Lin Dashukewich; Tyler John Davis; Jason Stanley Demmons; Emily Marie DeSantis; Kayla Ann DiTolla; Callia Simonne Donahue; Bailey Kathryn Donovan; Arlinda Doroci; Benjamin Charles Dougherty; and Shai-yonna Meraizha Durham.

Santos Leonidas Espino-Ramirez; Yadira Espinoza-Ortiz; and Dillon Matthew Eyres.

Damian Felix; Anthony Figueroa; Jenny Arleth Francisco-Cruz; and Kevin Freyberg.

Natalia Josephine Galarza; Davin Ramon Garcia; Haylie Lynn Garrison; Taylor Colleen Gelinas; Zackery Paul Gelt; Chad Scott Girard; Benjamin Gehrig Gnazzo; Rebecca Kayleigh Gomme; Morgan Kayla Gray; Cheyenne Amber Gregory; Kyle Justin Guarco; and Marcos Antonio Gutierrez.

Faith Arleane Healey; Alexander Nicholas Hernandez; Anna Kadrie Hidri; and Rozanna Faith Hrywniak.

Bitzania Teresita Iriarte.

Nermine Kamberi; Olivia K. Kaminski; Andrew Charles Kane; Alec Victor Karal; and Victoria Anna Kulak.

Yleana Tairis Laboy; Samuel Nathan Lacaille; Matthew Jacob Lamb; Kaylee Lynn Lamothe; Zoe Alena Leider; Samuel Ryan Lestini; Samantha Brianne Lozefski; Collin Michael Luna; and Casey Lynn Lundelius.

Anthony C. Marcuccio; Alyssa Mariah Marinelli; Jayson John Marinelli; Jason Aaron Matyasovszky; Keyiza McClain; Timothy Kyle McCrorey; Michael Joseph McGinley; Abby Elaine McGough; Cole Richard McNamara; Connor Lawrence McNamara; Samantha Mae Michaud; Tyler Zachary Miller; Madison Victoria Miller-Sperry; Riley Jason Millette; Jason Edward Mills; Shawn Matthew Mills; Alexander Paul Minas; Anna Morawska; Brendan Connor Mullan; Amy Elizabeth Muller; and Madaline Marie Muszynski.

Georgia Neoh; Jordyn Demitrius Newton; Andrea Eileen Nilson; Isabella Ashley Niziolek; and Devin Joseph Norton.

Jalen Anthony Oates; and Keyla Ada Orzel.

Samantha Alixandra Paradis; Michael Tyler Parker; Rachel Alison Parsons; Courtney Lynn Patenaude; Arianna Jade Payne-Broderick; Dylan James Pecego; Dominic Anthony Pedrolini; Grace Josephine Perrotti; Ava Katherine Piotrowski; Robert James Politis; Giuliana Monica Ponce; and Kirk Prempeh.

Brendan Michael Quilter.

Pierre Ramirez; Moyce Aisbel Ramirez Urena; Lisa Justina Ramos; Sakir Rana; James Anthony Raucci; Jared John Riback; Jason Earl Riback; Nicholas Ryan Rinaldini; Daniela Nicole Rivera-Diaz; Ebelyn Denisse Rodriguez; Jean Luis Rodriguez; Yaznery Rodriguez-Hernandez; Morgan Olivia Rogers; Ashley Ann Romano; Jason Richard Romano; Angelica Agunos Rosario; Alisa Marie Roy; Alyssa Michelle Roy; Avante James Ryan; Jude Ruiz; Madeline Victoria Rund; and Josie Elena Rupaka.

JoAnna Desarae Salmon; Zachary Thomas Santini; Alexander Santos; Jacob Andrew Sargis; Brendan William Sauvron; Branden Nicholas Savard; Caroline Catherine Sechrist; Mirela Selimovic; John Carl Siani; Kellie Marie Sileo; Thomas Michael Silvia; Patrick Joseph Sirois; Andrew Tyler Slade; Ryan Thomas Snyder; Sebastian Soli; Gianna Marie Solimeno; Sydni Rae Spencer; Tyler Marc St. Onge; Lindsey Rose St. Pierre; Dane Robert Stephens; Austin John Souza; Kyle Sullivan; Marlee Madison Susco; Ashlyn Michele Swift; and Daniel Christopher Szymula.

Sarah Josephine Tomczyk; Michael Luis Torres; and Alexia Marie Trudell.

Peyton Tyler Warnat; Lydia Weinberg; and Wiktoria Wnorowska.

Andrea Faith Ybanez.

Sergio Javier Zaldivar; and Brandon Zheng.